La lingua è il filo invisibile che tiene unite le generazioni, custodisce la memoria collettiva e dà forma all’identità di un popolo. In Sardegna, questo legame si rinnova con forza grazie a “Bregùngia Peruna 2”, il progetto per i Comuni che punta a far rivivere e valorizzare la lingua sarda, non solo come strumento di comunicazione, ma come veicolo di cultura e tradizione.

La Giunta comunale di Quartucciu ha approvato questa nuova edizione, in continuità con gli anni precedenti, grazie al sostegno finanziario della Regione Sardegna.

Ma l’organizzazione degli eventi previsti si scontra con sfide non trascurabili. La carenza di risorse umane, logistiche e strumentali rappresenta un ostacolo per il Comune, che si vede costretto a lanciare un appello per trovare operatori pronti a collaborare. Gli operatori economici con esperienza nel settore sono invitati a partecipare, fornendo il supporto necessario alla buona riuscita del progetto. L’obiettivo è garantire un’organizzazione impeccabile e una partecipazione attiva della comunità.

Il progetto non si limita alla promozione linguistica: è un’opportunità di crescita sociale e culturale. «Non è solo una questione di preservare la lingua», sottolinea l’assessora alla lingua sarda Maria Grazia Fois, «ma di rafforzare i legami tra le generazioni, creando un ambiente inclusivo, dove la lingua sarda diventi il simbolo di una Sardegna più coesa e dinamica».

