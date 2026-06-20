Il rogo
20 giugno 2026 alle 19:13aggiornato il 20 giugno 2026 alle 19:14
Quartucciu, fuoco vicino al carcere minorile: inceneriti cinque ettariSul posto sono intervenuti i volontari del Nos di Quartu, del Masise e i barracelli Selargius
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Quasi cinque ettari di terreno, in prevalenza stoppie, sono rimasti inceneriti questo pomeriggio nelle vicinanze del carcere minorile nel territorio di Quartucciu.
Sul posto sono intervenuti i volontari del Nos di Quartu, del Masise e i barracelli Selargius.
Le fiamme sono state bloccate anche grazie ad una ruspa di un privato cittadino che ha realizzato una fascia parafuoco prima che le stesse fiamme aggredissero alcune case e un uliveto.
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