Quasi cinque ettari di terreno, in prevalenza stoppie, sono rimasti inceneriti questo pomeriggio nelle vicinanze del carcere minorile nel territorio di Quartucciu.

Sul posto sono intervenuti i volontari del  Nos di Quartu, del Masise e i barracelli Selargius.

Le fiamme sono state bloccate anche grazie ad una ruspa di un privato cittadino che ha realizzato una fascia parafuoco prima che le stesse fiamme aggredissero alcune case e un uliveto.

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