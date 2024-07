I gruppi all’opposizione, “Quartucciu nel cuore” e quello misto, denunciano la perdita di 50mila euro destinati ai progetti Lavoras, accusando la maggioranza di negligenza nel cogliere l'opportunità offerta dalla Regione per creare posti, seppur a tempo, di lavoro. I capigruppo della minoranza, Michela Vacca e Franco Paderi, evidenziano come il Comune abbia rinunciato a una parte significativa del finanziamento regionale, privando tre disoccupati locali di un'opportunità lavorativa di otto mesi.

L'opposizione ricorda che il responsabile del settore Patrimonio, tirato in ballo durante il Consiglio comunale dall’assessore Carlo Secci, ha confermato la perdita dei fondi. «Questo errore, rappresenta un grave danno per la comunità e mette in luce l'incapacità gestionale della maggioranza guidata dal sindaco Pietro Pisu», affermano Vacca e Paderi che criticano aspramente l’operato del sindaco Pisu, attribuendogli la responsabilità della mancata richiesta di finanziamento e della gestione delle deleghe assessoriali. Inoltre accusano la Giunta di anteporre gli equilibri politici al bene della comunità, ma per essere smentiti sollecitano un segnale forte per evitare che simili errori si ripetano.

Da una parte l’assessore Secci difende la Giunta, spiegando che le direttive erano chiare e che l'errore è stato del responsabile tecnico. Dal canto suo, invece, il sindaco Pisu si dichiara non interessato a polemiche, sottolineando che si tratta di un errore tecnico per cui gli uffici hanno già assunto le proprie responsabilità, e promette di recuperare i fondi persi nel prossimo bando.

