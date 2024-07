Cartacce, lattine e rifiuti di ogni genere abbandonati tra le aiuole e i prati dei polmoni verdi quartuccesi. Le proteste arrivano direttamente dai cittadini che frequentano parco “Sergio Atzeni” di via Pertini e quello di via Thiesi. I quartuccesi hanno denunciato la situazione postando su Facebook alcune foto che illustrano il degrado: si vede sporcizia ovunque.

«Al di là della responsabilità e coscienza civica individuale che dovrebbe essere insita in ciascuno di noi ma che evidentemente purtroppo vien meno in un numero spero ristretto di concittadini e non», scrive un’utente, «mi permetto di suggerire una più attenta e costante campagna di vigilanza da parte degli enti locali preposti, con l’obiettivo di cercare di porre fine attraverso il dialogo non per forza con le sanzioni, alla mancanza di educazione da parte di giovani e meno giovani e per avviare un ripristino di motivazione intrinseca al rispetto e al decoro dei luoghi comuni».

Un post che vuole essere costruttivo e non polemico, assicura la donna, ma che possa svegliare le coscienze ad avere maggiore rispetto degli spazi pubblici.

Nel parco di via Thiesi non va meglio: «Sempre sporco con bottiglie di vetro, lattine e carta di cibo sporco. Questo comportamento non solo rovina la bellezza del nostro spazio verde, ma mette anche a rischio la sicurezza di chi lo frequenta, specialmente i nostri bambini che potrebbero ferirsi con i vetri rotti», evidenzia un’altra utente.

