Domenica 22 settembre il Giardino di Casa Piga si trasforma in un’oasi di benessere, pronta ad accogliere il “World Wellness Weekend”, una manifestazione globale che unisce oltre 155 paesi nella celebrazione del benessere psico-fisico.

Per il terzo anno consecutivo, i partecipanti potranno vivere un’esperienza immersiva unica: il Barefoot, ovvero camminare scalzi su un percorso appositamente creato per stimolare la salute dei piedi e, attraverso questi, tutto il corpo.

L’evento inizierà alle 18 e sarà guidato da Giulia Loglio, operatrice Barefoot ed esperta di Shinrin Yoku e Terapia forestale, che introdurrà i partecipanti ai numerosi benefici di questa pratica naturale. L’obiettivo? Ristabilire un equilibrio perduto con la natura, migliorare la funzionalità dei piedi e prevenire disturbi legati all’uso eccessivo delle calzature moderne.

Il World Wellness Weekend a Casa Piga sarà molto più di una semplice camminata: sarà un invito a rallentare, respirare e riconnettersi con la terra, offrendo un’esperienza di benessere immediato e profondo. Un appuntamento da non perdere per chi desidera ritrovare energia e armonia con sé stesso, a piedi nudi tra la natura.

Domani, invece, il Giardino chiude la stagione estiva dei concerti con la band “Fabula” che inizierà alle 20. Non solo musica: come di consueto, l’incontro sarà accompagnato da una cena conviviale, un vero e proprio rito di condivisione dove ogni ospite è invitato a portare una pietanza e una bevanda da gustare insieme. In linea con i valori di sostenibilità che caratterizzano il Giardino di Casa Piga, ovviamente sono ammesse solo stoviglie riutilizzabili, evitando quelle usa e getta.

© Riproduzione riservata