È ufficialmente aperta la finestra per la presentazione delle domande per il 'Buono Libri 2024/25', un'iniziativa destinata a supportare gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado nell'acquisto dei libri di testo.

Le famiglie interessate sono invitate a prendere visione delle disposizioni del bando e a conservare il numero di protocollo una volta inoltrata la domanda. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 27 agosto 2024.

Il Buono Libri è riservato agli studenti il cui nucleo familiare possiede un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità inferiore o uguale a 20 mila euro. È importante notare che non è possibile richiedere il Buono Libri se l'acquisto dei testi scolastici è stato effettuato attraverso altri incentivi come la Carta del docente, il Bonus cultura o la Carta Postepay Borsa di Studio.

Modalità di Presentazione della domanda: tutti gli allegati richiesti devono essere inviati in un’unica email e unicamente in formato PDF. Non è permesso l'invio di ulteriori email riferite alla stessa domanda. L'oggetto dell'email deve essere: BUONO LIBRI. Domande non conformi, come documenti inviati tramite link a servizi di cloud, saranno rigettate.

Inoltre, ogni richiesta di contributo deve essere inoltrata separatamente. Ad esempio, se si richiede il buono per due figli, bisogna inviare due email distinte, ognuna con la propria documentazione.

A causa dei tempi stretti concessi dalla Regione per la trasmissione degli elenchi, dopo la fase di istruttoria verrà pubblicato un elenco provvisorio per un periodo di tre giorni, durante il quale sarà possibile presentare eventuali opposizioni. Successivamente, l'elenco diventerà definitivo e sarà trasmesso alla Regione Sardegna.

Per ulteriori dettagli e per consultare l'elenco provvisorio, si invita a visitare il sito istituzionale a partire dal 28 agosto 2024. Le famiglie interessate devono agire prontamente per assicurarsi di rispettare la scadenza e le modalità di invio richieste.

