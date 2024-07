Le segnalazioni agli uffici comunali di via Nazionale non si contano ormai più, le infrazioni sono all’ordine del giorno, così come il rischio di causare o restare coinvolti in un incidente stradale. A Pill’e Matta, nella zona industriale di Quartucciu, il traffico, soprattutto durante l’estate, è sempre più soffocante e pericoloso.

«In certi momenti la fila arriva al museo - spiega Pierpaolo Campus che in quella strada ha la sede della sua impresa – e in alcuni punti la strada sta mostrando delle crepe, per la mole di traffico che deve sopportare una strada comunale. I mezzi pesanti sulle strade statali pagano annualmente la tassa di usura strade all'Anas, proprio perché con il loro peso, creano danni. E i danni sulla strada comunale chi li paga? Sono a carico dei residenti di Quartucciu».

Per non parlare del caos continuo davanti all’ingresso del discount Md che continua a essere zona franca per le continue e ripetute infrazioni al codice della strada. E venerdì si è arrivati addirittura a bloccare il traffico sulla statale 554, per colpa di chi, pur essendo presente la doppia striscia continua, l'attraversa per entrare al supermercato, bloccando di fatto il traffico.

«Considerato che a distanza di 2 anni non si hanno notizie delle “interlocuzioni” intraprese dall’assessore alla viabilità, Cristian Mereu, basterebbe montare una telecamera in grado di leggere le targhe e sanzionare i trasgressori».

© Riproduzione riservata