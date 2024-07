Inserito nel programma estivo quartuccese “Sere d’Estate”, il 27 luglio alle 9.30 arriva al Teatro Olata “Fortissimo”, lo spettacolo varietà di Angelo Carcangiu.

«Collaboriamo da diversi anni, tramite l’associazione Enti Locali per lo spettacolo con Andrea Vadilonga e quest’anno sotto suo consiglio abbiamo deciso di portare a Quartucciu lo spettacolo di varietà che ha avuto successo in giro per la Sardegna e non solo», afferma l’assessora alla cultura Elisabetta Contini. Angelo Carcangiu, noto performer del panorama musicale sardo - iul suo “debutto” artistico è avvenuto, ad appena sei anni, allo Zecchino d’oro di Bologna -, nel suo spettacolo si avvale della collaborazione di undici elementi tra musicisti, cantanti e ballerini. Insieme compongono questo originale spettacolo che trascina il pubblico in un fantastico viaggio attraverso le culture del mondo. Adatto a ogni età, lo spettacolo è un viaggio musicale dagli anni Sessanta fino ai giorni nostri, una giusta proposta per stupire e divertire.

“Fortissimo” è un continuo mutamento dell’azione scenica che, attraverso una sapiente miscela di danza, musica, luci e ombre, regalerà al pubblico sensazioni, emozioni e riflessioni. La cura scenografica e coreografica garantisce una sempre diversa percezione visiva, amplificando il grado di coinvolgimento dello spettatore e il suo sentirsi davvero al centro dello show. Il contenuto artistico è frutto di una miscela di eleganti esibizioni canore in un percorso nei vari generi dello spettacolo: il vecchio varietà, la tv di ieri e di oggi, il teatro e la radio, rimescolati in maniera sempre diversa.

