La Blu Arena, il campo da calcio della scuola media di via Ales, si trova ora al centro di polemiche dopo l'inizio dei lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento sismico finanziati dal PNRR. Questi interventi, che ammontano a oltre 3 milioni di euro, mirano al consolidamento strutturale e all’efficientamento energetico dell’edificio, ma rischiano di compromettere il murale "Legends", dedicato a Gigi Riva e realizzato nel 2022 dall'artista Manu Invisible.

La preoccupazione dei cittadini è palpabile, con molti che si chiedono perché non siano stati previsti prima i lavori sulla scuola. Mentre dal Comune preferiscono non rilasciare dichiarazioni, dall’istituto Ermanno Cortis invece garantiscono che il murale non verrà toccato, come confermato dalla referente Maurizia Leo.

Nonostante queste rassicurazioni, una parete della street art che avvolge lo spazio all’aperto della scuola, è avvolta da impalcature e la foto del cantiere per realizzare il cappotto termico ha suscitato molte reazioni sui social.

L'artista Manu Invisible ha espresso le sue perplessità, sottolineando che l’opera non rappresenta solo il calcio o il mito di Gigi Riva, ma anche il messaggio di passione e impegno collettivo degli studenti coinvolti. Nonostante la necessità dei lavori, l’artista spera che si trovi una soluzione che preservi il significato e il valore della sua opera d’arte.

«Sono affezionato – dice - a quel luogo e a quell’opera. Non parla solamente di calcio, non è solo di unione tra persone, sportività e non è neanche un'opera che vuole ricordare il mito di Gigi Riva. Cancellare la parola Passione è come eclissare quello che è il messaggio propositivo alle nuove generazioni. Quell'opera infatti è il frutto dell'impegno non soltanto mio, ma anche di tutti gli studenti che hanno partecipato alla sua realizzazione. Un impegno collettivo di tutte le figure che a scuola hanno partecipato all'iniziativa».

