L’ultimo traguardo l’ha raggiunto qualche settimana fa: «Mi hanno rinnovato la patente. Ma non avevo dubbi. D’altronde perché non mi avrebbero dovuto passare? Ci vedo bene, non mi tremano le mani. Anzi il medico mi ha detto “mi deve augurare di arrivare alla sua età in forma come lei”».

Annetta Serra ha 96 anni, è quartese ed è la nonnina dei record. Non solo guida senza occhiali, ma è la più anziana tesserata della Federazione Pugilistica italiana. Nel senso che ancora oggi alla sua veneranda età, tira pugni con i guantoni.

Lo fa alla palestra Ferrini a Quartu nel corso di boxe e difesa personale organizzato dall’Università della Terza età e, neanche a dirlo, è diventata la più amata da tutti, una vera e propria mascotte.

