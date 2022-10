Operai al lavoro in via Brigata Sassari a Quartu Sant'Elena dove è iniziata la potatura dei grandi ficus che caratterizzano il viale: tre nella prima parte e otto nella seconda.

Era un intervento che mancava dal 2016.

Le fronde stavano diventando molto pericolose perché limitavano la visibilità e anche perché c'erano rami a rischio crollo.

A portare avanti l'intervento, che proseguirà anche nei prossimi giorni, è la Ip Impresa servizi, ditta che si occupa della manutenzione del verde pubblico in tutta la città e che nei prossimi mesi provvederà alla potatura anche di tante altre piante.

Sono lavori necessari non solo per la salute delle piante, ma anche per la sicurezza pubblica.

Ieri in via Brigata Sassari si è cominciato con le piante del primo tratto dall'incrocio con via Marconi, poi si proseguirà con le altre.

