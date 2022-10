Nemmeno il tempo di sistemarlo che l'attraversamento pedonale rialzato in via Salieri a Quartu Sant'Elena è già da smontare.

Lo avevano installato le ditte che si stanno occupando del rifacimento dell'asfalto, ma a seguito di alcune segnalazioni, gli uffici dell'assessorato all'Ambiente hanno deciso di effettuare alcuni sopralluoghi. Da questi i tecnici hanno stabilito che il dosso risulta più alto rispetto a quanto consentito dalla legge.

Per questo motivo da lunedì cominceranno i lavori per lo smontaggio e il successivo riposizionamento. Tutto questo però a costo zero per l’amministrazione. L'intervento sarà del tutto a spese della ditta che ha commesso l'errore.

L'attraversamento rialzato è stato realizzato davanti alla scuola per consentire l'ingresso e l'uscita in sicurezza dei bambini. Resta il fatto però che alcuni genitori, così come accade in via Turati, vi parcheggiano persino l'auto sopra.

