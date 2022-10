Si è scagliato contro i carabinieri arrivati in appoggio all'ufficiale giudiziario per l'esecuzione di uno sfratto da un appartamento in città: un giovane di 25 anni è stato così bloccato e arrestato a Quartu con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Accompagnato in caserma per le formalità di rito, l'indagato è comparso qualche ora dopo in Tribunale a Cagliari per essere processato.

Il legale ha chiesto e ottenuto i termini a difesa col giovane che è stato scarcerato in attesa della nuova udienza.

