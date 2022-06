Giro di vite per contrastare il fenomeno dei decibel senza controllo sul litorale di Quartu.

Come stabilito in un’ordinanza firmata in serata dal sindaco Graziano Milia d'ora in poi la musica davanti al mare si spegnerà a mezzanotte ad eccezione delle giornate di venerdì, sabato e prefestivi, quando il limite si sposterà all'una di notte.

Il primo cittadino nei giorni scorsi aveva preannunciato la stretta per contrastare gli sforamenti orari e l'eccesso di rumore: "La situazione era sotto gli occhi di tutti ed era evidente che non si poteva andare avanti così, con la musica a tutto volume fino alle prime luci dell'alba - spiega Milia - Lo avevamo già fatto presente chiedendo un'assunzione di responsabilità ai gestori dei locali notturni e cercando di trovare una via di incontro che salvaguardasse i loro interessi ma anche quelli della collettività, e soprattutto gli interessi di tutela di un bene ambientale straordinario quale quello del Poetto e dell'area umida retrostante".

"Con questa ordinanza - continua il sindaco - stiamo riportando ordine nel disordine. Stiamo continuando a dare l'opportunità di lavorare, nel rispetto delle regole e della salvaguardia del contesto ambientale. Ma non consentiremo trasgressioni: la novità è che l'ordinanza, oltre a prevedere la sanzione amministrativa per l'inottemperanza, è stata assunta facendo riferimento anche all'art. 650 del codice penale, il che significa che chiunque la viola incorrerà in un reato, con tutte le conseguenze del caso. Il Poetto va tutelato, così come il diritto dei cittadini a riposare serenamente dopo una certa ora".

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata