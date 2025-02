È stato sorpreso dai carabinieri mentre spacciava cocaina a Quartu. A finire nei guai un 45enne cagliaritano, già noto alle forze dell’ordine e colto in flagranza dai militari mentre cedeva la droga a un 33enne del posto. L’uomo è quindi stato arrestato per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Per il 33enne è scattata la segnalazione come assuntore.

La successiva perquisizione, estesa anche al domicilio, ha consentito di rinvenire 24 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi, 770 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, oltre a materiale vario per il confezionamento della droga.

