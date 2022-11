Un piano triennale di forestazione urbana da 200mila euro ogni anno - con fondi del Pnrr - e la supervisione dell’Università di Cagliari. Lo ha annunciato il sindaco Graziano Milia durante l’iniziativa organizzata oggi in via Fieramosca dal Comune - con la collaborazione della scuola primaria dell’Istituto comprensivo 5 - in occasione della Giornata nazionale degli alberi.

«Una festa che riprendiamo quest’anno, e contiamo di proseguire anche negli anni prossimi», le parole del sindaco davanti a oltre duecento piccoli studenti delle Elementari di via Fieramosca. «Il nostro obiettivo è piantare 700 alberi all’anno per almeno tre anni, un piano che riteniamo utile non solo per l’abbellimento della città ma per salute della comunità e del pianeta intero», ha aggiunto Milia.

Presente - oltre a consiglieri e assessori - anche il direttore scientifico del Centro conservazione della biodiversità dell’Ateneo cagliaritano Gianluigi Bacchetta, alla guida di un monitoraggio delle aree urbane appena iniziato e che porterà ad un regolamento comunale per il recupero delle aree verdi in città. Si parte dallo spazio comunale di via Fieramosca, dove questa mattina i bambini delle Elementari - dopo danze dell’albero, dediche e pensieri sul tema dell’ambiente - hanno piantato i primi alberi.

