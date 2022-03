Pauroso incidente stradale a Quartu, sul Lungomare Poetto, dove per circostanze da accertare si sono scontrati due veicoli – un suv e un’utilitaria -, che dopo un tamponamento si è ribaltata fuori dalla carreggiata.

L’impatto è avvenuto in viale Poetto, all'altezza dello stabilimento Bikini Beach, e sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto due donne ferite dall’auto ribaltata, affidandole al personale sanitario inviato dal 118 che le ha stabilizzate e trasportate in ospedale. Non sarebbero in pericolo di vita. Illeso, invece, il conducente del Suv.

Gli operatori del 115 hanno provveduto anche alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

Per gli accertamenti e i rilievi di legge è entrata in azione la polizia locale di Quartu.

