Ennesino incidente stradale in via Leonardo da Vinci, sul litorale di Quartu. E' accaduto verso la mezzanotte con un'auto e uno scooter che si sono scontrati per cause in via di accertamento.

Ad avere la peggio, due giovani che viaggiavano sullo scooter. Si tratta di una ragazza e di un conoscente che subito sono stati soccorsi e accompagnati all'ospedale Brotzu dove sono stati ricoverati. Le loro condizioni non sarebbero preoccupanti.

Sul posto, oltre le ambulanze del 118, sono arrivati i carabinieri del Nucleo radiomobile di Quartu che hanno effettuato i rilievi di legge per chiarire la dinamica dell'accaduto e le eventuali responsabilità.

© Riproduzione riservata