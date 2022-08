Incidente al Margine rosso sul litorale di Quartu con lo scontro fra un'auto e uno scooter con due persone a bordo. Lo scooterista e il conoscente che stava sul sedile posteriore sono finiti a terra: immediato l'allarme col traffico in tilt e con l'arrivo delle ambulanze del 118. I due sono stati portati in ospedale, uno in codice rosso. Illeso l'automobilista.

Sul posto la Polizia locale per i rilievi di legge.

