Grave incidente questa mattina a Quartu.

A scontrarsi all’incrocio tra via Settembrini e via Iglesias un’auto e un taxi.

I due conducenti sono stati trasportati in codice rosso al Policlinico e al Brotzu: la gravità è stata assegnata sulla base della dinamica – lo scontro sarebbe stato molto violento – ma nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, per la messa in sicurezza dei mezzi, e la polizia locale di Quartu per i rilievi.

