I vecchi mastelli per la raccolta dei rifiuti vengono banditi anche nel centro storico. Si parte lunedì 20 marzo - annuncia il Comune di Quartu Sant’Elena - con la stessa modalità adottata dallo scorso 6 marzo nella zona “viola”, concentrata fra i quartieri di Pitz’e Serra e Quartello. Lì dove “le violazioni accertate nella prima settimana per comportamento non adeguato sono 125”, fanno sapere dal Municipio, “con numeri particolarmente alti per quanto riguarda carta e cartone (56). Non tutte sono sanzionabili, perché non sempre è possibile riscontrare l’utenza, ma al termine delle verifiche attualmente in corso si procederà con i verbali delle violazioni contestate”.

Un lavoro che in ogni caso ha già garantito esiti fruttuosi: sono stati infatti ben 221 gli utenti che dal 6 marzo si sono presentati per ritirare i nuovi mastelli, per un totale di 800 nuovi kit consegnati.

Ora si continua con la zona “rossa”, nel centro storico: da lunedì verranno ritirati i vecchi mastelli, per poi procedere alla “bollinatura” dei conferimenti irregolari, sino alle sanzioni per i recidivi. «Stiamo cercando di mettere ordine in questa città, e non ci fermeremo - le parole del sindaco Graziano Milia – Nessuno può sottrarsi dalla responsabilità di essere un buon cittadino, e prima o poi arriveremo a tutti».

