Un chiosco di ricci abusivo è stato sequestrato al Poetto di Quartu Sant’Elena nel corso di un’operazione condotta dalla Polizia locale e dalla Capitaneria di porto – Guardia costiera di Cagliari. Oltre 1.200 ricci sono stati riportati in mare.

L’intervento congiunto ha permesso di smantellare l’attività di rivendita di ricci – nei pressi della rotonda fronte viale Colombo – risultata abusiva a seguito dell’accertamento di diverse violazioni. Le attrezzature del chiosco sono state sequestrate e sono in attesa di confisca definitiva, requisiti inoltre più di 1.200 ricci ancora vivi, che sono stati salvati e rigettati in mare in una zona di ripopolamento da una motovedetta della Guardia Costiera.

Il blitz è nato dopo alcune segnalazioni e ha consentito di verificare l’occupazione di suolo demaniale senza autorizzazione e in totale carenza dell’osservazione delle prescrizioni riguardanti la somministrazione di cibi e bevande. Ai titolari dell’attività è stata comminata una sanzione pari a 5000 euro.

La Guardia costiera ha anche riscontrato la mancanza dei presupposti di tracciabilità del pescato, e tra l’altro il commerciante era stato già sanzionato recentemente per lo stesso illecito.

Il chiosco operava da tempo in regime abusivo: sono infatti ben 16 le violazioni riscontrate a suo carico nel periodo dal 2014 al 2023.

