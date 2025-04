Il restyling era partito a gennaio con l’arrivo di nuovi alberi lungo il percorso naturalistico che da viale Colombo conduce verso l’interno del parco di Molentargius, lì dove è in corso da mesi un piano di manutenzione da 800mila euro circa che comprende anche il versante cagliaritano dell’oasi abitata dai fenicotteri rosa: più verde, nuove staccionate e passerelle, i bagni pubblici all’ingresso, area giochi, e una palestra a cielo aperto.

Lavori conclusi nello spazio verde quartese di Molentargius, riaperto al pubblico da ieri.

Ad annunciarlo sui social è il presidente dell’ente parco Stefano Secci: «L’area è stata rinnovata con l'istallazione di giochi per bambini, un tavolo da ping pong, reti da calcio, attrezzature fitness per adulti e nuovi arredi per rendere quest'angolo verde del parco più accogliente per tutti».

© Riproduzione riservata