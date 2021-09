E’ ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove è arrivata in codice rosso, la donna di 71 anni rimasta incastrata sotto una macchina in via Bonaria a Quartu, dopo essere stata travolta vicino alle strisce pedonali.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’anziana stava attraversando la strada, quando è sopraggiunta una vettura che l’ha travolta. La 71enne, in seguito all’urto, è finita sotto il veicolo.

Per tirarla fuori sono intervenuti i vigili del fuoco di Cagliari che hanno liberato la donna, sollevando l’auto grazie ad alcuni cuscinetti gonfiabili.

Quindi l’anziana, che ha riportata ferite, è stata trasportata in pronto soccorso da un’ambulanza del 118.

In azione anche gli agenti della polizia locale di Quartu, che hanno identificato l’automobilista coinvolto nell'incidente, procedendo ai rilevi.

