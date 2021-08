La nonnina di Quartu, Jole Arthemalle, è morta nella sua abitazione circondata dall'affetto dei familiari.

Domattina alle 10,30 verranno celebrati i funerali nella chiesa di San Giovanni Evangelista.

Da una settimana non stava bene. Nel giugno scorso, nonna Jole aveva festeggiato i suoi 103 anni con i parenti più stretti. Lucidissima, in buona salute, la nonnina aveva parlato di tutto: del marito Eraldo Floris col quale ha vissuto 68 anni, della scuola dove ha insegnato per 40 anni. Tanto affetto attorno a lei. E lei ovviamente aveva gradito.

Durante l'ultima guerra Jole Arthemalle aveva insegnato a Villanovaforru, dove si è sposata e ha avuto il primo figlio. È stata docente nelle elementari ad Assemini, Sinnai, Mogorella. A Cagliari ha insegnato al Villaggio Pescatori a Giorgino e all'"Alberto Riva", lasciando dolcissimi ricordi fra i suoi scolari. La maestra-nonnina aveva un cuore d'oro. Il suo pensiero sempre per gli altri. Soprattutto per i poveri del mondo. Ora sono in molti a ricordarla e a piangerla.

© Riproduzione riservata