Molentargius brucia ancora.

L’area verde, uno dei polmoni della Città Metropolitana, è nuovamente in balia delle fiamme, divampate a Quartu questo pomeriggio in un canneto – zona via San Benedetto –, al confine con il Parco Naturale.

Ad attirare l’attenzione di residenti e automobilisti una colonna di fumo nero che si levava dallo spazio incolto. Sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Corpo forestale per domare e circoscrivere l’incendio, molto esteso.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

(Unioneonline/v.f.)

