Prosegue il giro di vite dei carabinieri contro la malamovida a Cagliari e provincia.

Gli ultimi controlli sono stati effettuati nei territori di Sestu, Monserrato e Quartu, anche con il supporto di unità cinofile, fra le principali vie di ritrovo giovanile e lungo le arterie di collegamento.

Nel corso di posti di blocco e ispezioni sono stati segnalati alla Prefettura tre ragazzi – di età compresa fra i diciotto e i ventuno anni, tutti residenti a Monserrato – trovati in possesso di droga, kief e hashish.

Sulle strade sono stati invece denunciati tre conducenti per guida in stato di ebbrezza: un trentanovenne di Villasimius fermato lungo la strada provinciale 17 con un tasso alcolemico di 1,35 g/l; una cinquantunenne di Selargius che, in piazza Maria Vergine Assunta, ha rifiutato l’alcol-test; un trentasettenne di Sinnai controllato nella zona commerciale di Pitz’e Serra con un tasso di 1,93 g/l.

Ancora, durante un controllo in via Marconi a Quartu i militari hanno denunciato un ventiquattrenne – già noto alle forze dell’ordine – trovato con una mazza in legno lunga settanta centimetri, un coltello a serramanico e tre dosi di hashish: oggetti e droga sono stati sequestrati.

Infine, un trentaseienne di Selargius è stato denunciato per evasione dagli arresti domiciliari.

(Unioneonline)

