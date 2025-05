Tragedia sfiorata sulla 198, tra Sadali e Seui, nei pressi di "Riu Alinus", dove due moto si sono scontrate. I motociclisti coinvolti nell'impatto sono uno svizzero e un olandese. Sul posto sono intervenuti per i rilievi i carabinieri di Sadali.

L'incidente sarebbe stato causato da un sorpasso azzardato, tra i tornanti che collegano i due paesi della Barbagia di Seulo.

Un motociclista che percorreva la 198 in direzione Sadali avrebbe sorpassato il pulmino con a bordo gli studenti pendolari che frequentano il liceo scientifico a Seui, ma superata la curva, l'altro centauro che viaggiava verso Seui, non è riuscito a evitarlo.

Soltanto per qualche metro il pulmino non è rimasto coinvolto nel sinistro. Immediato l'intervento degli operatori di Sardegna Soccorso Sadali che hanno subito hanno trasportato al Policlinico di Monserrato uno dei due centauri, mentre l’altro, trasportato in elisoccorso a Cagliari, è stato ricoverato al Brotzu, ma non sarebbe in pericolo di vita.

