A Quartu stop al consumo di bevande in vetro e lattine la sera, dalle 21 alle 6 del mattino, e in occasione di manifestazioni pubbliche. L’amministrazione rinnova così le sue linee guida per trascorrere un’estate di divertimento in sicurezza, dal centro urbano al litorale. Il sindaco Graziano Milia ha firmato l’ordinanza con le limitazioni, valide anche in luoghi e contesti particolari come le aree all’aperto in prossimità di manifestazioni pubbliche di intrattenimento, in prossimità delle aree demaniali e retrodemaniali, lungo tutta la fascia costiera. La zona interessata parte dal confine col territorio di Cagliari fino al Comune di Maracalagonis.

La stretta sulla movida arriva dopo il varo del ricco calendario di spettacoli e di intrattenimento dell’estate quartese 2023. Le nove disposizioni sono valide sia per le bevande alcoliche che analcoliche. Nello specifico le restrizioni saranno valide dalle 21 alle 6 dei giorni feriali, festivi e prefestivi, fino al 31 Ottobre 2023. La vendita e il consumo delle bevande sarà consentita esclusivamente all’interno dei locali e delle aree dei pubblici esercizi. Nei restanti casi, la vendita per asporto negli esercizi di somministrazione è consentita unicamente in bicchieri di carta o di plastica, con l’obbligo per gli esercenti di rimuovere i tappi dai contenitori. In caso di manifestazioni pubbliche e spettacoli, la stretta sarà valida con gli stessi orari. Saranno interessate anche le aree limitrofe localizzate entro trecento metri oltre il perimetro in cui si svolgono le iniziative.

In generale, è vietato a chiunque introdurre e consumare alcolici e bevande analcoliche (anche già in proprio possesso). Infine, tutti gli esercenti interessati dovranno esporre in modo visibile i contenuti dell'ordinanza all'interno delle loro attività commerciali.

(Unioneonline/v.f.)

