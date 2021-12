Avevano l'obbligo di non uscire da Cagliari, sono stati bloccati dai carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia durante un servizio di prevenzione istituito tra Quartu, Selargius, Quartucciu, Monserrato, Maracalagonis e Sinnai. Una cinquantina le persone fermate e controllate. Tutte in regola ed eccezione dei due che avevano dal giudice l'obbligo di non superare i confini cagliaritani. Sono stati invece fermati a Maracalagonis. Da qui la nuova denuncia a piede libero a loro carico.

L'operazione è scattata contemporaneamente a Quartu e dintorni con l'utilizzo di diverse pattuglie e dei carabinieri delle varie stazioni. Un blitz preventivo col controllo anche del Green pass.

