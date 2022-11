Chissà se hanno agito di notte lontano da occhi indiscreti o nella giornata di domenica, approfittando della via dello shopping deserta.

Sta di fatto che i ladri di fiori in via Porcu, a Quartu Sant'Elena, sono entrati in azione nel fine settimana.

A farne le spese è stata Mary Porta, titolare del negozio “L’Elfo”, che, al suo arrivo dopo il weekend, ha scoperto che era spariti non solo i fiori sistemati nei vasetti, ma anche tutti gli addobbi natalizi allestiti soltanto qualche giorno fa per abbellire la strada e creare l'atmosfera natalizia per accompagnare gli acquisti.

«Lanciamo un appello al ladro - ha detto la commerciante – la prossima volta faccia anche un sorriso alle telecamere che lo avranno sicuramente immortalato. Adesso controlleremo le immagini. Forse se si fosse disturbato a chiedere avrebbe evitato la pessima figura».

La “moda” di portare via i fiori non è certo una novità.

A partire dal cimitero comunale dove qualcuno è stato costretto a togliere persino il vaso per evitare i furti continui. Ma piantine e fiorellini erano stati sradicati e portati via anche dalle aiuole di fronte al Comune.

