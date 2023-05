Bandiera blu, lotta alle discariche, strade e marciapiedi, lavori pubblici e nuove premialità Tari. Tutte le novità per Quartu negli aggiornamenti social del sindaco Graziano Milia.

«È stata una settimana densa di eventi sotto il profilo della vita amministrativa quartese – ricorda il sindaco -. Innanzitutto la bella notizia della riconferma della Bandiera Blu a Mari Pintau e al Porto di Capitana. Le due località del nostro litorale hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento della FEE (Foundation for Environmental Education), che ogni anno stila la lista delle spiagge e degli approdi turistici meritevoli di essere annoverati fra i migliori d’Italia per qualità ambientale e livello dei servizi connessi. Manca il Poetto, ma è solo un appuntamento rimandato: in accordo con la FEE abbiamo deciso infatti per quest’anno di non candidare quel sito, ancora in corso di rifacimento. Al termine dei lavori, che contiamo di chiudere entro l’anno, avremo un nuovo lungomare in grado di integrare perfettamente gli aspetti naturalistici le esigenze di tutela ambientale con le funzionalità connesse alla fruizione della spiaggia e delle attività all’aperto».

Ancora: «In collaborazione con l’azienda dei rifiuti è partita la maxi operazione di bonifica delle discariche abusive all’aperto nel territorio quartese: via Galvani, la Collina di Pitz’e Serra, la Strada Comunale Is Arenas; una porzione del Simbirizzi, nei pressi del Buon Cammino, via Don Giordi; il lungo strada di San Forzorio e di via Degli Anthurium, via Pusceddu, via Majorana, via Padre Picci, via Padre Attanasio, via Mar delle Antille, zona Niu Crobu, zona Riu Su Pau, via Scoa Moentis – Su Pau, zona Sa Cora, via Cubeddu, zona Rio Cuba e strada Comunale Molentargius. Un intervento doveroso di contrasto al degrado e agli incivili, ma è bene sapere che oltre al danno ambientale chi sporca abbandonando rifiuti e ingombranti crea un danno all’intera comunità. Si tratta infatti di operazioni molto costose e non preventivate in bilancio che si traducono necessariamente in un aggravio per le casse comunali ed in una sottrazione di risorse destinate ad altri servizi destinati alle persone. Per questo stiamo pensando di incrementare ulteriormente il livello di sorveglianza sul territorio, giungendo a misure esemplari che contemplano anche il sequestro dei veicoli utilizzati per sversare materiali all’aperto. Bisogna però anche sapere che il Comune da solo non ce la può fare, e che occorre la collaborazione dei cittadini per segnalare comportamenti irregolari ed incentivare il tasso di civiltà collettivo».

Dal Comune: «La Giunta ha licenziato venerdì la delibera che propone la destinazione dell’avanzo di Bilancio 2022 per l’anno in corso. Anche quest’anno l’Amministrazione è riuscita ad approvare nei tempi il Conto Consuntivo che ha permesso di individuare un “tesoretto” di risorse non vincolate pari ad 11 milioni di euro. Di questi, accantonato un milione e mezzo per eventuali emergenze, il resto verrà integralmente impiegato per migliorare la nostra città e la vita dei cittadini. La proposta che verrà inoltrata nei prossimi giorni al Consiglio Comunale prevede alcune misure significative, fra cui: il collegamento viario fra via Cecoslovacchia, via Italia e via Lussemburgo, un’opera fondamentale per ricucire l’abitato frammentato e riconnettere un intero quartiere al resto della città, con un viale urbano alberato che sarà munito di piste ciclo-pedonali e marciapiedi, funzionale e bello da vedere».

«Ci sono poi – prosegue - 2 milioni e 200mila euro sul terzo lotto per le Strade e i Marciapiedi, di cui una parte consistente, di 850mila euro, sarà interamente destinata al litorale e alle periferie. Si va avanti anche con i Lavori Pubblici, per proseguire con la manutenzione delle scuole (100 mila euro per via Tiziano e via Beethoven, altri 750mila euro per la prosecuzione del programma Iscola per gli istituti di via Turati, Vico e Cimabue, tutto in regime di co-finanziamento), con il completamento dell’Auditorium di via Monsignor Angioni, con il completamento degli interni del Palazzetto dello Sport e la prosecuzione dei lavori di ripristino del polo sportivo-ambientale di Sa Cora Is Arenas. Ancora: 300mila euro saranno destinati ai lavori per la Caserma dei Carabinieri in via Miliano, mentre 90mila euro andranno alla biblioteca di via Dante, per la manutenzione ordinaria. Il 2023 vedrà rifiorire anche la Sala Michelangelo Pira: per rimetterla in uso sono stati previsti 300mila euro».

Infine, fra i tanti interventi previsti, «mi preme sottolineare la destinazione di 500mila euro per incentivare i comportamenti virtuosi dei cittadini nel rapporto con l’Amministrazione Comunale, in regola con il pagamento della Tari. Stiamo mettendo a punto i meccanismi della scontistica insieme ai nostri uffici e a breve saprò darvi informazioni puntuali su questa misura».

(Unioneonline/D)

