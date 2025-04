Terminati i lavori effettuati da Abbanoa nel primo tratto di via Della Musica, col riordino della rete fognaria, cambia l’ubicazione del mercatino settimanale di Quartu.

Da mercoledì 7 maggio è infatti previsto lo slittamento di qualche centinaio di metri, per andare quindi a occupare, oltre alla strada che costeggia il Parco Naturale Regionale Molentargius-Saline, anche un piccolo tratto di via S’Arrulloni.

Nel Palazzo Comunale di via Porcu l’incontro tra Amministrazione e rappresentanti dei commercianti, volta a trovare un’intesa che potesse agevolare i lavoratori del mercatino limitando contestualmente i disagi alla viabilità. La soluzione trovata è stata condivisa da tutti e permette di dare continuità anche nelle settimane in cui Abbanoa proseguirà l’intervento, nel secondo tratto della stessa via della Musica.

Le bancarelle saranno posizionate in via della Musica, a partire dall’incrocio con via Parini, e proseguiranno verso via S’Arrulloni, dove andrà a concludersi il mercato, senza disturbare la circolazione veicolare della prima traversa, la via Perosi.

Gli operai del Comune si occuperanno della definizione dei 124 stalli disponibili per i commercianti, con relativa segnaletica, affinché mercoledì 7 maggio si possa operare in sicurezza come da accordi.

«Abbiamo trovato un accordo che ci permette di dare continuità all’ubicazione del mercatino del mercoledì per i prossimi mesi, senza dover trovare nuovi soluzioni in occasione dei prossimi lavori di Abbanoa - spiega l’Assessora alle Attività Produttive Rossana Perra -. La nuova sistemazione permetterà ai frequentatori di avere più facilità di parcheggio, una condizione che rappresenta un vantaggio anche per gli stessi venditori. La Polizia Locale provvederà nei prossimi giorni alla predisposizione degli spazi per una gestione ottimale dell’area mercatale».

