A Quartu, dopo i corsi di lingua sarda per dipendenti comunali, consiglieri e cittadini, il convegno internazionale sulle lingue minoritarie e le lezioni di make up e nail art in limba, il Comune attiva una sezione del sito istituzionale con gli atti amministrativi tradotti in sardo: oltre quattrocento documenti prodotti durante la consiliatura in corso, fra determinatzionis, avisus, deliberatzionis de su Consillu comunali, e novas, tutti catalogati e consultabili da alcuni giorni cliccando nella sezione “Sportello lingua sarda”.

Un’ulteriore iniziativa che rientra nel progetto comunale “Su sardu in Cuartu”, finanziato lo scorso anno dalla Regione e gestito dall’associazione culturale Sa Bertula antiga. Un percorso che va avanti da mesi e arrivato alla fase conclusiva con la traduzione dei documenti prodotti dal Comune, in attesa dell’ultimo step di corsi avanzati aperto a tutti i quartesi per perfezionare il sardo scritto e orale. “L’obiettivo è diffondere l’uso della nostra lingua nel parlato di tutti i giorni”, commenta Salvatore Sarigu dell'associazione Sa Bertula Antiga..

