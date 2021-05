E’ stato dimesso con una prognosi di 30 giorni di cure il disoccupato di 48 anni di Quartu, finito in ospedale al Brotzu, dopo una lite con un 29enne, avvenuta in un condominio in via della Musica.

Il giovane è stato così denunciato a piede libero per lesioni aggravate.

I carabinieri hanno anche recuperato un’accetta che sarebbe comparsa nelle mani del 48enne prima del diverbio, ma che non sarebbe stata usata.

L’attrezzo non presenterebbe infatti alcuna traccia di sangue. A questo punto, gli stessi carabinieri non escludono che l’uomo sia stato ferito con un’altra arma da taglio, che finora non è stata però ritrovata. Sull’episodio indagano i militari della Compagnia di Quartu.

