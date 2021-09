Grosso incendio all'alba in una autofficina della via Marconi a Quartu. A fuoco un'auocarro, tre moticicli e tre auto.

Le fiamme si sono sviluppate verso le quattro nel parcheggio dell'autofficina, aggredendo i mezzi parcheggiati e provocando gravi danni.

Sul posto diverse squadre di vigili del fuoco e i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Quartu. Il rogo è stato circoscritto e domato, il sito messo in sicurezza.

Non si conoscono ancora le cause del rogo. Le indagini sono coordinate dal tenente colonnello Valerio Cadeddu e dal capitano Gianni Russo. Diverse le perone già interrogate, in esame anche le immagini di una telecamera.

