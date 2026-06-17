Sarà completata entro la settimana la posa del collettore fognario lungo via Della Musica a Quartu. Un'opera da quasi 9 milioni di euro (in parte finanziata con fondi Pnrr e Por, in parte direttamente dal bilancio di Abbanoa), che prevede la realizzazione di circa un chilometro e mezzo di condotte e consentirà di convogliare anche i reflui provenienti dal collettore di Sinnai, Settimo e Maracalagonis.

Si sta completando anche il sollevamento fognario all’incrocio con via Is Arenas e, come spiegano da Abbanoa, «tutte le opere lungo via Don Giordi e dietro via Mascagni, lungo il canale, sono già state completate. Ci avviamo alla conclusione con la posa del collettore».

Nel tratto tra via Turati e via Parini, come annunciato qualche tempo fa, gli operai hanno utilizzato le trivelle, ossia la tecnologia “microtunneling”, che consente di posare le tubature sottoterra senza scavare in superficie. Questa parte di condotte riguarda tutto il tratto dietro la scuola media “Porcu Satta”, dall’impianto di sollevamento fognario presente nei pressi dell’incrocio tra via Bizet e via Malipiero sino all’incrocio tra via Turati e via della Musica. E servirà a convogliare anche i reflui provenienti dal collettore di Sinnai, Settimo e Maracalagonis.

Un secondo tratto di condotta passa poi per via della Musica, dove era stato in parte già realizzato con un precedente appalto, e arriva all’altezza dell’incrocio con via Parini (lato Molentargius), dove, vicino al campo sportivo, è in fase di realizzazione una nuova stazione di pompaggio.

Da questa stazione parte un’altra condotta che passa lungo via Don Giordi fino a collegarsi a un collettore fognario esistente che porterà i reflui sino al depuratore consortile di Is Arenas, anch’essa già ultimata.

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