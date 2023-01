Dopo i dieci giorni di chiusura imposti dalla Questura, ha riaperto regolarmente questa mattina il bar Sa Prazza in piazza Santa Maria a Quartu Sant'Elena.

I proprietari hanno potuto togliere i cartelli affissi alle porte che imponevano lo stop forzato e riaccogliere i clienti che in questo periodo, sui social, avevano dimostrato solidarietà al personale e alla proprietà del locale.

Il provvedimento era arrivato a seguito dell’accoltellamento di un giovane marocchino all’esterno della struttura. Nonostante infatti la rissa non fosse avvenuta all’interno del locale, la Questura aveva deciso la chiusura con la motivazione, come avevano spiegato i proprietari, che erano stati “poco collaborativi”, ossia che non erano stati loro quella sera a chiamare le forze dell’ordine.

La chiamata era infatti partita da alcune persone che si trovavano nella piazza e che avevano assistito alla rissa.

Da qui i dieci giorni di chiusura e la decisione della proprietaria del Cafè Lunge bar Giorgia Trincas di attendere la fine del provvedimento senza fare ricorso al Tar. Cosa che aveva fatto invece il proprietario del ristorante La Marinella lo scorso dicembre, toccato anche questo dallo stesso provvedimento. Il questore aveva ordinato la chiusura del locale per venti giorni a seguito anche in questo caso di una rissa avvenuta fuori dal locale. Il tribunale amministrativo aveva poi ridotto a dieci i giorni di chiusura in via provvisoria.

