Hanno raggiunto una casa in costruzione, a Quartu, perché interessati all’acquisto ma un balconcino è crollato travolgendoli. Due coniugi – lui del 1949, lei nata nel 1956 – sono rimasti feriti: il più grave è l’uomo, ricoverato al Brotzu con un trauma cranico. La compagna se la caverà con dieci giorni di cura.

Su quanto accaduto sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti del commissariato di Quartu.

Da una prima ricostruzione, la coppia si trovava all’interno dell’abitazione in fase di costruzione. Per cause da accertare, un balconcino con la ringhiera è crollato proprio sui due coniugi.

Immediati i soccorsi del 118: la coppia è stata accompagnata in ospedale.

