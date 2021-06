La nonnina di Quartu, Jole Arthemalle, ha compiuto oggi 103 anni. E' stata festeggiata nel suo appartamento dai parenti più stretti. Lucidissima, in buona salute, la nonnina ha parlato di tutto: del marito Eraldo Floris col quale ha vissuto 68 anni, della scuola dove ha insegnato per 40 anni, del Covid. Tanto affetto attorno a lei. E lei ovviamente ha gradito, mettendosi anche la mascherina.

Durante l'ultima guerra nonna Iole ha insegnato a Villanovaforru, dove si è sposata e ha avuto il primo figlio. È stata docente nelle elementari ad Assemini, Sinnai, e anche Mogorella. Come nella scuola del Villaggio Pescatori a Giorgino e all'"Alberto Riva", a Cagliari.

L'altro giorno, accompagnata in auto da una delle figlie, si è anche recata alla Hub di Quartu dove è stata vaccinata. "Lo dovevo fare, mi hanno fatto il Pfizer, adesso attendo la seconda dose a fine a fine mese. Nessun dolore, niente febbre. Bisogna vaccinarsi - dice la Jole - per vincere la guerra contro il Covid. Sono contenta, seguo la televisione: ho capito che la situazione sta migliorando. Prego il buon Dio di aiutare il mondo. Penso ai più poveri del pianeta. Bisogna farsi carico di loro. Come dice Papa Francesco, nessuno deve essere dimenticato”.

