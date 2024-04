Indagini serrate degli agenti del Commissariato di Quartu per far luce sull’aggressione di domenica sera sul Lungomare Poetto ai danni di due sorelle, studentesse, che sarebbero state colpite con alcuni calci da un giovane dopo che le stesse avevano invitato lui ed altri suoi amici a non molestare un ragazzo che si era fermato in un piazzale vicino ad un locale pubblico.

La polizia sta esaminando le immagini di alcune telecamere per ricostruire l’accaduto e per risalire alle responsabilità delle persone coinvolte nella vicenda. Interrogate anche alcune persone, mentre la ragazza aggredita e ferita è ancora in ospedale per contusioni ad alcune costole. Sarebbe stata colpita con calci assieme alla sorella che non è stata però ricoverata.

Raffaele Serreli

