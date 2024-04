Per difendere un ragazzo preso di mira da un gruppo di balordi, due ragazze sono state aggredite. Vittime della furia del branco, al Poetto di Quartu, due sorelle, una delle quali è finita in ospedale con alcune costole incrinate.

Su quanto accaduto sta indagando la polizia, anche esaminando le immagini delle telecamere presenti nella zona.

L’episodio è avvenuto domenica notte: il giovane preso di mira sarebbe stato apostrofato con pesanti battute a carattere sessista sul suo look. Ad assistere alla scena le due sorelle che sono intervenute in difesa della vittima, invitando il gruppetto a smetterla. Per tutta risposta, una delle due ragazze è stata colpita pare con alcuni pugni: caduta a terra, è stata soccorsa dalla sorella e da alcuni giovani prima di essere trasportata in ospedale dove è stata ricoverata in osservazione dopo le prime visite al Pronto soccorso.

Raffaele Serreli

