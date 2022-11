I carabinieri del Nucleo radiomobile hanno denunciato a piede libero un 23enne che fermato in auto e sottoposto all’alcol test è risultato positivo con un "più uno": due volte il limite consentito.

Al giovane è stata sequestrata la patente: per lui come detto anche la denuncia con l’accusa di guida in stato di ebbrezza.

Tutto è accaduto nel contesto dell’ennesima operazione di prevenzione istituita a Quartu e sul litorale del Poetto e di Flumini dai militari del Nucleo radiomobile.

Tra le operazioni, i posti di blocco e l’alcol test su diversi automobilisti.

