Una mattinata di formazione, spettacolo e consapevolezza quella vissuta oggi al Lido dei Carabinieri di Quartu, dove circa cento bambini e ragazzi dei campi estivi locali hanno partecipato a un evento organizzato in occasione della Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento.

Promossa dall’Arma dei Carabinieri in collaborazione con il Comune di Quartu, l’iniziativa ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della sicurezza in acqua, tema sempre attuale vista l’elevata incidenza degli annegamenti tra le cause di morte accidentale nel mondo.

I giovani partecipanti sono stati coinvolti in attività dimostrative a cura dei militari dei Nuclei Subacquei e Cinofili dell’Arma, che hanno mostrato da vicino le operazioni di ricerca e salvataggio in mare. Occhi puntati sulla tecnologia, con la presentazione del drone marino ROV, capace di scandagliare i fondali, e sul battello pneumatico dei sommozzatori, che ha suscitato molta curiosità tra i piccoli spettatori.

Grande attenzione anche per l’esibizione dei cani del Nucleo Cinofili di Cagliari, impegnati in una simulazione di ricerca: un momento che ha saputo coniugare emozione e insegnamento pratico su come avvengono gli interventi in situazioni critiche.

Spazio poi alle Sezioni Radiomobili delle Compagnie Carabinieri di Cagliari e Quartu, che hanno messo in mostra mezzi e attrezzature utilizzate nei servizi di pronto intervento. Un’occasione per avvicinare i giovani alle forze dell’ordine, stimolando interesse e partecipazione attiva.

(Unioneonline/Fr.Me.)

© Riproduzione riservata