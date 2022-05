Rimpasto in Giunta al Comune di Sinnai con una nuova maggioranza consiliare. Il sindaco Tarcisio Anedda ha fatto le sue scelte, ufficializzando tutte le nomine: Barbara Pusceddu lascia la presidenza del Consiglio per fare il vice sindaco e l'assessore alla "Gestione del personale, Sviluppo risorse umane, formazione, Servizio informatico, Turismo e Tradizioni popolari, Eventi istituzionali, Sport e Spettacolo, Cultura, Teatro, biblioteca, museo e archivio, Sportelli polifunzionali, demografici, Servizi statistici, Ufficio protocollo e Urp".

Aurora Cappai è il nuovo assessore ai Lavori pubblici, Servizi tecnologici, Servizi cimiteriali, Edilizia privata, Attività produttive.

Giusy Cariello è assessore alle Finanze, Patrimonio, Tributi Enti e società partecipate, Programmazione, Politiche comunitarie. Massimo Leoni, Politiche sociali, Pubblica istruzione Scuola civica, Programmazione e gestione degli interventi sociali. Franco Orrù è l'assessore all'Urbanistica e ambiente, Protezione civile, Edilizia privata, Attività produttive. Nuccio Melis è l'assessore alla Polizia amministrativa, Edilizia, ambiente, Igiene e Sanità, Sicurezza stradale, segnaletica, Piano urbano e traffico, Polizia commerciale, Attività produttive e Tributaria locale. Esce dalla Giunta Alessandra Moriconi. “Per lei – dice il sindaco Tarcisio Anedda - un incarico per la valorizzazione del patrimonio identitario e culturale di Sinnai”.

La maggioranza consiliare è stata rafforzata con l'ingresso di Katiuscia Concas, Roberto Loi, Paride Casula, Alessandro Orrù. Anche il nuovo assessore Aurora Cappai arriva dai banchi dell'opposizione, portata subito in Giunta dal sindaco. Con l'ingresso in Giunta di Barbara Pusceddu e Aurora Cappai, il loro posto in Consiglio viene preso da Andrea Lecca e Francesca Serreli. In una della prossime riunioni, il Consiglio comunale sarà chiamato ad eleggere il nuovo presidente del Consiglio al posto di Barbara Pusceddu.

Raffaele Serreli

