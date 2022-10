Il Festival dello sviluppo sostenibile fa tappa anche a Pula: sabato, con raduno alle 10 di fronte all’edificio numero 1 del Parco scientifico e tecnologico di Pixinamanna, si terrà il “Pula cleanup day”, la passeggiata ecologica con annessa raccolta dei rifiuti aperta a tutte le età.

L’appuntamento, promosso dall’Asvis (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile), in collaborazione con l’associazione "La scatola magica”, Laguna di Nora e Pura Vida punta a far scoprire uno degli angoli più belli del territorio di Pula e, allo stesso tempo, a ripulirlo da quello che abbandonano gli escursionisti più maleducati.

Per arrivare a Pixinamanna verrà messo a disposizione un bus che partirà alle 9,20 dal piazzale del Municipio, dove farà ritorno alle 16 e alle 17,40.

Per chi volesse partecipare in bici, l’appuntamento è fissato per le 9,30 in piazza del Popolo: le auto, invece, potranno parcheggiare di fronte all’edificio 1 del Parco scientifico.

La passeggiata ecologica prenderà il via alle 10, con la divisione in gruppo dei partecipanti che partiranno alla volta di percorsi differenti. Alle 12, ritrovo dei gruppi e differenziazione dei rifiuti recuperati: a seguire il pranzo al sacco.

Nel pomeriggio, laboratorio per i più piccoli a cura della Laguna di Nora, caccia al tesoro e lezione di yoga.

© Riproduzione riservata