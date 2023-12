Il lungo iter burocratico per l’approvazione del Piano particolareggiato del centro storico si è finalmente concluso: con il via libera definitivo della Regione, ci saranno regole certe per l’attività edilizia nel cuore di Pula. Il Comune aggiunge così un importante tassello per la crescita e lo sviluppo del centro storico, che consentirà a cittadini e imprese di procedere con una serie di interventi edilizi che fino ad oggi risultavano preclusi.

Grazie al Piano particolareggiato sarà possibile d’ora in poi conservare e tutelare il patrimonio storico del paese, promuovere il restauro degli edifici tradizionali, riqualificare il patrimonio abitativo più recente, e valorizzare l’area della piazza della chiesa parrocchiale.

Soddisfatto il sindaco, Walter Cabasino: «Siamo riusciti a portare a termine un percorso cominciato nel 2007, l’approvazione definitiva da parte della Regione è un fatto positivo che dimostra la bontà delle nostre scelte. I cittadini di Pula e le imprese hanno ora a disposizione uno strumento che consente di coniugare la tutela del patrimonio abitativo storico tradizionale con regole certe che consentiranno un ulteriore sviluppo economico».

