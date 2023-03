Un incontro per accendere i riflettori sui principali temi della Protezione civile. Domani alle 16,30, nell’Aula consiliare del Municipio di Pula, si terrà un workshop per discutere dei problemi legati alla conoscenza e la consapevolezza dei rischi in materia di protezione civile.

L’obiettivo dell’appuntamento è quello di promuovere una cultura della prevenzione e trasmettere ai cittadini maggiori conoscenze sul territorio, generare riflessioni sull’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri e assumere un ruolo attivo nella soluzione del rischio.

Il workshop si suddivide in 2 parti: la prima vede l’intervento da parte di Antonio Belloi, capo della Protezione civile, e di Enrico Murru, responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Pula. Entrambi condivideranno nozioni, casi di studio e aggiornamenti sugli strumenti di prevenzione al fine di diffondere informazioni e buone pratiche nella popolazione e attivare un confronto e la condivisione di conoscenze multidisciplinari sul territorio di Pula. La seconda, invece, vedrà protagonisti i cittadini che potranno interagire e confrontarsi con gli esperti.

L’incontro di domani si svolge di un progetto finanziato dalla Regione per portare avanti iniziative legate all’educazione alla sostenibilità, che hanno coinvolto anche le scuole e cittadini in un percorso educativo al fine di contribuire allo sviluppo di una comunità collaborativa e propositiva nella tutela del territorio e delle sue biodiversità.

© Riproduzione riservata