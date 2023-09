Hanno preso il via oggi i controlli da parte della polizia locale con l’utilizzo dell’autovelox.

Per tutto il mese di settembre, gli agenti posizioneranno lo strumento elettronico sulle strade cittadine per tenere sotto controllo la velocità dei veicoli in tutto il territorio.

LE POSTAZIONI – Dopo oggi in viale Segni, l’occhio elettronico tornerà in funzione domani in via Sant’Efisio. L’11 e il 12 settembre, l’autovelox verrà posizionato in via Dei fiori e in via Lamarmora; il 14 in corso Vittorio Emanuele; il 16 in via Garibaldi. Lunedì 18 settembre sarà la volta di via Cagliari; il 19 di viale Nora; il 21 di via Masenti; il 22 di via XXIV Aprile; il 24 della strada vicinale Domus de Maria.

Lunedì 25 settembre lo strumento elettronico che rileva la velocità dei veicoli sarà posizionato in via Montesanto; il 26 il via San Francesco; il 28 il via Tirso.

«L’obiettivo del posizionamento dell’autovelox – fanno sapere dal Comune – è quello di migliorare la viabilità e rafforzare la tutela dell’utenza stradale, ciclabile e pedonale».

