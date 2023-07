A che età inizia e a che età finisce l'adolescenza? Quali sono le caratteristiche dell'adolescenza nel nostro tempo? Che genitori siamo, vorremmo o dovremmo essere nel tempo dell’immagine e della crisi della norma? A queste domande risponderà domani alle 21, nel cortile del Museo Patroni in corso Vittorio Emanuele, a Pula, l’educatore, pedagogista e divulgatore Lorenzo Braina.

Tornerà nel paese per una conferenza educativa dal titolo “Gli ammutinati, genitori praticanti alla sfida delle adolescenze”. L’obiettivo dell’appuntamento è quello di fornire supporto ai genitori che affrontano un momento delicato per i propri figli come quello dell’adolescenza.

L'incontro educativo con Braina è un appuntamento organizzato dall'assessora alle Politiche sociali e giovanili Manuela Serra, in collaborazione con Crea Educazione.

